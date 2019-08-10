Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Müteahhit sayısının giderek artması ve yeterliliği olmayan kişilerin inşaat sektörünü olumsuz etkilemesi üzerine çalışmalarını sürdüren bakanlık, sene sonuna kadar bin civarında yetki belge numarası iptal etmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz aylarda özel sektörde faaliyet gösteren müteahhitlerin, iş yapabilmeleri için yetki belgesi numarası alma şartı getirilmişti. Alınan kararla birlikte belirli ekonomik ve mesleki yeterliliklere sahip olması gereken müteahhitlerin, üsteleneceği iş tutarının yüzde 10’u kadar teminat mektubu sunma zorunluluğu bulunuyor. Buna ek olarak yeni başlayacakları projenin de yüzde 25’i kadar yıllık ciroya sahip olmaları gerekiyor. Bu doğrultuda yapı belgesi numarası alan müteahhitler gruplara ayrılarak, bulunduğu grup çerçevesinde yeni iş alabiliyor. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar sonrasında müteahhitler A’dan H’ye kadar sınıflara ayrıldı. A sınıfında yer alan bir müteahhit yeni bir iş almak için son 15 yılda tek sözleşmede 90 milyon liralık iş yapması gerekiyor. Bu grupta yer alan kişiler, istediği metrekarede inşaat yapma hakkına sahip oluyor. B sınıfında yer alan ise yine son 15 yılda 65 milyon liralık iş ve 32 bin 500 metrekare iş yapması şartı bulunuyor. Diğer yandan listede son sırada yer alan H grubundakilerden ise iş tecrübesi aranmıyor. Ancak bu firmalar tek ruhsatta bin metrekare inşaat yapabiliyor.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhitleri dokuz gruba ayırırken, kentsel dönüşüm konusunda ayrıcalık tanıyacak. B grubunda yer alan müteahhidin projesi kentsel dönüşüm kapsamındaysa, A grubundaki şartları sağlaması konusunda uyarılarda bulunulacak ve üst gruba geçmesini sağlanacak. Bu şekilde dönüşüm projeleri aksamamasıyla birlikte vatandaşın da mağduriyet yaşaması hedefleniyor. Bu konuda da bu yıl gelişmeler yaşanması beklenirken en az 5 bin kişinin sınıf değiştireceği belirtiliyor.