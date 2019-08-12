Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnan Ekici - Faiz oranları, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen önemli dinamiklerden biri... Faizlerde son dönemde yaşanan gevşemenin, konut ve iç tüketim kadar otomotivi de müspet yönde etkilemesi bekleniyor. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici “Sektörümüzün iç pazara yönelik en önemli gündeminin vergi oranları olduğunu belirtebiliriz. Haziran sonu itibarıyla sonlanan vergi indirimlerinin pazarımızı rakamsal olarak öngörümüzün üzerinde daraltacağını söylemek mümkün” dedi. Diğer önemli konunun da faiz oranları olduğunu belirten İnan Ekici “Geçtiğimiz yıllarda faizler yüzde 1’ler seviyesinde iken pazardaki satış rakamlarının bir milyon seviyesinde gerçekleştiğini görmüştük. Faiz oranları, tüketicilerin satın alım kararlarını etkileyen önemli dinamiklerden biri. Düşüşün, pazarı olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu, satın alma iştahını artıracaktır. Unutmamak gerekiyor ki, yaklaşık bir yıldır da Türkiye’de şirketler ve bireylerde ötelenen bir araç değişimi ihtiyacı var. Uygun ekonomik ortamın oluşması ile hızlı bir düzelme yaşanacaktır” şeklinde konuştu. Turizm ve finans gibi sektörlerdeki dalgalanmaların, araç kiralama alanında da hem girdi maliyetlerini hem de piyasadaki ürün ve hizmetlere olan talebi derinden etkilediğine işaret eden Ekici; mevcut şartlarda pazarın, 350-360 bin bandında yılı tamamlamasını tahmin ettiklerini kaydetti.