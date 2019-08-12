Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin “sadece elektrik ithalatı” faturası, yılın ilk yarısında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 55,1 azalarak 13 milyon 531 bin 87 dolara geriledi. Geçen sene ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına, 30 milyon 167 bin dolar ödenmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre senenin ilk yarısında üretilen elektrikte, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 olarak kayıtlara geçti.