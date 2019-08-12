Ülkenin “sadece elektrik ithalatı” faturası, yılın ilk yarısında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 55,1 azalarak 13 milyon 531 bin 87 dolara geriledi. Geçen sene ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına, 30 milyon 167 bin dolar ödenmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre senenin ilk yarısında üretilen elektrikte, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 olarak kayıtlara geçti.
Güller döndükçe ithalat azaldı
12.08.2019 - 03:47 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oluyor.
Etiketler : elektrik,haberler,
643330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/643330.aspx
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