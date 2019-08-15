Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ilısu Barajı’nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin, yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi. Yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konut ile ticaret merkezindeki 98 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Eski Hasankeyf’in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki, 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, kaymakamlık, belediye hizmet binası, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum, hizmet vermeye başladı. Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler, 30-40 metrekarelik evler yerine, 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde hayatlarını konforla sürdürecek” dedi. Bakan Pakdemirli, yeni Hasankeyf’te tarihî eserlerin sergileneceği kültürel alanın da oluşturulduğunu, böylece tarihe sahip çıkıldığını belirterek; yörenin büyük bir turizm yeri olarak planlandığını bildirdi.

GAP’ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu ve HES, yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek ve sadece bu açıdan ekonomiye, yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde, yaklaşık 12,3 milyar liralık yatırım maliyetine sahip projenin beş senede bu maliyeti karşılayacak potansiyeli olduğu hesaplanıyor.