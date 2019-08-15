Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk; 2018’in ikinci yarısından itibaren girilen sıkıntılı süreçten sonra Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesinin ve dövizin uzunca bir süredir düşük, stabil seyretmesinin, yatırım için uygun şartları sağladığını ifade etti. Porsuk “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz böylesi zamanlar, aslında yatırım için en uygun zamanları da oluşturuyor. Planı olup da adım atmaktan çekinen tüm yatırımcılara, her tür desteği vermeye hazırız” dedi. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren de; durgun zamanda bir şey yapmadan beklemek yerine, yatırım yapmanın, rakiplerden bir adım öne geçilmesini sağladığını kaydetti. Telseren “Doların 6 TL bandının altındaki dengeli seyri, enflasyonun görece düşüşü ile, yatırımcı için en uygun zaman oluştu” diye konuştu.