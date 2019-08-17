Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Yaklaşık 5,2 milyon memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi. Hükûmet, teklifini dün açıkladı. Kamu İşveren Heyeti adına açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Kamu çalışanlarımızın maaşlarında; 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3; 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını; her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o dönemde yapılan artış oranını aşması hâlinde aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” dedi.

Memur-Sen, yapılan görüşmelerde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Bakan Selçuk’un ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise “Biz makul teklif istedik, siz malul teklif sundunuz. Son derece cılız. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Yeni Ekonomi Planı’nda dengelenmeden bahsedildi. Bize sunulan teklif, dengelemeyi içermiyor. Bu teklifte büyüyen ekonomi yok. Güçlü Türkiye yok. Doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar ortada. Bu teklif son derece cılız. Ne gerçekçi ne de yeterli. Kur ve faiz düştü. Ekonomi cari fazla verdi. Sunulan teklif ne bütçe gerçeği ne de ülke gerçeği ile uyumlu. Yok sayıyoruz ve yeni teklifi bekliyoruz” diye konuştu.



Hakem heyetinin dört gün süresi var

Hükûmet ile sendikalar arasında 21 Ağustos’a kadar bir uzlaşmaya varılamaması durumunda, devreye 10 kişiden oluşan Hakem Heyeti girecek ve dört gün içerisinde karar verilecek. Hakem Heyeti’nde; Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Başkan Yardımcısı Fikri Özkök, Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından birer bürokrat, akademisyenler Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Prof. Dr. Mehmet Barca, Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş bulunuyor.