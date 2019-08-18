Uçucu yağı kozmetik ve parfüm sanayisinde kullanılan lavanta, güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayisinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle aroma terapide kullanılabiliyor. Ayrıca lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde tüketilebiliyor. Lavantanın dönüme verimi çiçek olarak 150 ile 400 kilogram arasında gerçekleşirken, yağ verimi çiçek veriminin yüzde 2 ile yüzde 5’i arasında değişiyor. Bu yıl itibarıyla çiftçiler, 1 kilogram yaş lavantayı 1,5-2 liraya satışa sunarken, kurutulmuş lavantanın 1 kilogramı 10-15 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Bir dönüm lavanta bahçesinden 800 ila bin 100 lira kazanç elde edilebiliyor.
Mor bereket
18.08.2019 - 07:58 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 07:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’deki lavanta üretimi her geçen yıl artıyor. 2018’de 8 bin 700 dönüm alanda lavanta üretimi gerçekleşirken, bu yıl itibarıyla üretim alanı 10 bin dönümü geçti. Bu alanlardan yaklaşık bin 500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20-30 ton lavanta yağı elde ediliyor.
Etiketler : lavanta,haberler,
644465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644465.aspx
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