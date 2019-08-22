Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde 51 ülkede “vergisiz alışveriş” işlemi gerçekleştirilen Global Blue verilerine göre 6 bin 782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katar birinci sırada yer alırken, Katar’ı 6 bin 441 lira ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5 bin 412 liralık harcama ile Almanya takip etti. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artıran İsrailli turist dikkati çekerken, yüzde 161 ile Mısır, yüzde 138 ile Irak ve yüzde 124 ile Libya’dan gelen ziyaretçiler alışveriş harcamalarında öne çıktı. En çok Çinli turistin yaptığı alışverişin artış gösterdiğini ifade eden Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, , “Çinlilerin yaptığı alışveriş toplam tax free alışverişin yüzde 22’sini oluşturdu ve geçen sene ilk 7 aya göre yüzde 85 büyüme gösterdiler” diye konuştu.