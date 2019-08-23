Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu değer, 2018 yılının Kurban Bayramına göre, kartlı ödemelerde yüzde 24 oranında büyüme olduğunu gösteriyor. Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde; en fazla ödeme yüzde 21 pay ile market ve AVM sektöründe gerçekleşti. Onu yüzde 15 pay ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 11 pay ile giyim-aksesuar sektörleri takip etti. Yüzde 8 pay ile yemek sektörü ve yine yüzde 8 pay ile çeşitli gıda sektörü, en fazla kartlı ödeme yapılan diğer alanlar arasında yer aldı. Bu arada arife gününde, ödeme adedi rekoru kırıldı. O gün, yaklaşık 2,8 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, en fazla kartlı ödeme adedine ulaşıldı.