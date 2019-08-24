Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anzer balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, son zamanlara artan ayı saldırıları nedeniyle rekoltede geçen yıla oranla düşüş olduğunu söyledi. Civelek “Ayılar, üreticilerimizin ballarını ve kovanlarını talan ettiler. Eylül sonunda piyasaya sürülecek yeni sezon Anzer balının kilogram fiyatı, bu yıl bin liradan satışa sunulacak” dedi. Rize’nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylasında, yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye ev sahipliği yapıyor. Anzer balının da, birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor.