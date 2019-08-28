Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bal ihracatında Almanya 38 ton ve 3 milyon 721 bin 369 dolar ile ilk sırada yer alırken, ABD 2 milyon 459 bin 724 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 2 milyon 6 bin 874 dolarla üçüncü, Kuveyt 852 bin 418 dolarla dördüncü, Avusturya da 458 bin 396 dolarlık gelirle beşinci sırada yer aldı. Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Çin, Bulgaristan, Libya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Yunanistan, Somali, Moğolistan, Afganistan ve Fas’a da bal ihraç edildi.