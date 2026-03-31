Sosyal medyadaki 5 bin sağlık içeriğini inceleyen uzmanlar şoke edici gerçeği açıkladı. Paylaşımların yüzde 56’sı tamamen asılsız... Gençlerin normal davranışları bile birer hastalık sanmasına yol açan bu "dijital dezenformasyon" dalgasında en kirli platform TikTok olurken, uzmanlar profesyonel yardımın yerini hiçbir uygulamanın tutamayacağı konusunda uyarıyor.

Sosyal medya platformlarının birer "dijital tanı merkezi"ne dönüşmesi, beraberinde devasa bir bilgi kirliliğini de getirdi.

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi, dijital dünyanın ruh sağlığı üzerindeki etkisini mercek altına alan çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

Instagram’dan TikTok’a, X’ten Facebook’a kadar popüler tüm mecralarda paylaşılan 5 bin içeriği titizlikle inceleyen araştırma ekibi, korkutucu bir tabloyla karşılaştı. Sağlık temalı paylaşımların tam yüzde 56’sı ya tamamen uydurma ya da bilimsel gerçeklerle taban tabana zıt.

TİKTOK BİLGİ KİRLİLİĞİNDE ZİRVEDE

Araştırmanın en dikkat çekici verisi, platformlar arasındaki uçurum oldu.

Yanlış bilgi oranı YouTube’da yüzde 22, Facebook’ta yüzde 15 seviyelerindeyken, TikTok bu konuda ipi göğüsleyen mecra oldu.

Araştırma yazarlarından Dr. Eleanor Chatburn, TikTok’taki içeriklerin tehlikesine dikkat çekerek, gençlerin aslında son derece normal olan günlük davranışlarını bile ağır bir psikolojik bozukluk belirtisi sanmaya başladığını vurguladı.

YANLIŞ TEŞHİS TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR

Uzmanlara göre sosyal medyadaki bu "sağlık dezenformasyonu" sadece bir kafa karışıklığı değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu.

Yanlış yönlendirmeler yüzünden pek çok genç, gerçek bir uzmana danışmak yerine sosyal medyadaki tavsiyelere uyuyor. Bu durum, hem ciddi rahatsızlıkların hafife alınmasına hem de yanlış yöntemlerle sağlığın daha da bozulmasına neden olarak profesyonel tedavi süreçlerini tehlikeli biçimde geciktiriyor.

