Dzekolu Bosna Hersek, İtalya'nın Dünya Kupası hayallerini yıktı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde, normal ve uzatma süresi 1-1 beraberlikle sona eren maçta İtalya, Bosna Hersek'e penaltılarla mağlup oldu ve bileti rakibine kaptırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, İtalya'yı konuk etti.
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmalar 1-1 eşitlikle sona erdi.
Seri penaltılara giden maçta İtalya'ya 4-1 üstünlük kuran Edin Dzeko'nun kaptanlığını yaptığı Bosna Hersek, Dünya Kupası biletini aldı.
ÜST ÜSTE 3. KEZ KATILAMAYACAKLAR
İtalya, 2018, 2022'nin ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer almayacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Play-off finallerinde alınan sonuçlar şöyle:
Bosna Hersek-İtalya: 1-1 (Penaltılarla 4-1)
İsveç-Polonya: 3-2
Kosova-Türkiye: 0-1
Çekya-Danimarka: 2-2 (Penaltılarla 3-1)