Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı ve 8 Temmuz’da ilk uçuşunu gerçekleştiren yeni Boeing 787- 9 Dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, yerli ve millî imkânlarla üretiliyor. Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi TSI tarafından üretilen ‘Epianka’ modeli koltuklar, konfor ve pratik kullanımı ile öne çıkıyor.

Toplamda 30 adet (5’i opsiyonlu) B787-9 Dreamliner siparişi veren THY, bunlardan teslim aldığı 5 uçak ile operasyonlara başladı. Filoya katılan ve gelmesi planlanan tüm Dreamliner tipi uçaklarda TSI tarafından üretilen yerli ve millî ‘Epianka’ model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak. 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip ‘Epianka’ model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing’in THY için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek, teslim edildi. TSI’ın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomi sınıfında kullanılan dünyadaki en büyük ekrana (13,3 inç) sahip koltukların teslimatını da yapmaya başlayacağı bildirildi.

AIRBUS A350 İÇİN DE TESLİMATLAR BAŞLAYACAK

Öte yandan Epianka model koltuklar, 2018’de Airbus A-321neo ve Boeing B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019’un 3’üncü çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak.

Kibar Holding ve THY’nin ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ yerli tedarikçilerine verdiği destek ile dışa bağımlılığı azaltıyor. THY’den yaklaşık 400 adet uçak için koltuk siparişi alan ayrıca Freebird Hava Yolları, Azerbaycan Hava Yolları, Nordavia Hava Yolları ve Nordwind Hava Yolları ile anlaşmaları bulunan TSI, Boeing’e 8 ay daha erken teslim ederek büyük başarıya imza atmıştı.