Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün aktörleri, finansman maliyetlerinin yüklü olduğu ve faize hassasiyetin yüksek olduğu ülke şartlarında, bu ciroyu iki yılda 10 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, bu modelle sahiplenilen ev oranının 2023 itibarıyla, Türkiye’de satılan konutların yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelerek, 200 bin adede ulaşacağını öngördüğünü bildirdi. Narman “Sektöre farklı bir bakış açısı getirdik. Sektörün diğer temsilcileri 61 aya ev teslim sözü veriyor. Biz bunu 18-20 aya kadar düşüren bir finansman hizmeti geliştirdik. Potansiyel müşterilerimizin başlıca kaygısı olan ‘Size ve tasarrufa dayalı finansman sektörüne nasıl güvenebilirim?’ sorusuna da, sigorta ile çözüm bulduk. Kredi çekerek ev ya da araç almak, insanın kendisine ettiği zulüm gibi. İki kat faiz ödeyip, en az 10 yılı ipotek altına alıyorlar. İnanıyoruz ki tasarruf ettiğimiz müddetçe büyük fedakârlıklara ve ayrıcalıklara ihtiyacımız kalmayacak” dedi.