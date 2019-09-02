Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toptan fiyatlar yüzde 1,68 azaldı. İstanbul Ticaret Odasının (İTO) verilerine göre; yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 16,41, toptan fiyatlar ise yüzde 12,56 tırmandı. Perakende fiyatlar, önceki aya kıyasla gıda harcamalarında yüzde 5,55, ev eşyasında yüzde 2,39, konutta yüzde 0,46, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,41 arttı. Giyimde yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,78, sağlık ve kişisel bakımda da yüzde 0,02 azaldı.