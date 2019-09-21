Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Tapu Kadastro Müdürlüklerinde yapılan işlemler, devletin kasasını doldurmaya devam ediyor. Tapu işlem rakamları incelendiğinde 2010’da 6,9 milyon işlem yapılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 8,8 milyon yükseldi. Yıllar içerisinde işlem sayısının artmasıyla birlikte tapu harcından elde edilen gelir de arttı. Bu yıl ağustos sonu itibariyle devletin kasasına 5,5 milyar lira girdi.

SATIŞ İÇİN 5 MİLYAR LİRA TAPU HARCI

Bu yıl, tapuda 6 milyon işlem yapılırken, yılsonuna kadar bu rakamın 10 milyona yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlar, tapu değeri 204 milyar lirayı bulan satışlar için 1,2 milyon işlem gerçekleştirildi. Sadece satış için 5 milyar lira tapu harcı ödedi. Ayrıca ipotekte 730 bin işlemden 44 milyon lira, bağış için de 5 işlemden 18 milyon lira tapu harcı tahsil edildi.

KAMULAŞTIRMADA 34 BİN İŞLEM

Hükûmetin bazı yatırımlarını kolaylaştırmak için kamulaştırma kararı alması sonrasında da yüksek sayıda işlem yapıldı. Değeri 17 milyar lirayı bulan kamulaştırma için 34 bin işlem gerçekleştirilirken, 4 milyon lira harç ödendi. Buna ek olarak tapuda yapılan 3 milyon diğer işlemden de 217 milyon lira gelir elde edildi.

YURT DIŞINDAN 167 BİN LİRA

Öte yandan, yurt dışında da tapu işlemi yapılabilmesinin önünün açılmasının ardından gurbetçiler, Türkiye’ye gelmeden işlemlerini gerçekleştirdi. Yurt dışında bu yıl değeri 4 milyonu bulan 62 tapu işlemi yapılırken, 167 bin lira tapu harcı ödendi.