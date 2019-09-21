Aralarında Akbank, Garanti BBVA ve Akbank’ın da bulunduğu 12 banka, Türk Telekom’un eski sahibi olan OTAŞ’ın elindeki hisseleri, kredi borcunu ödeyemediği için geçtiğimiz yıl sonunda resmen alarak, şirket yönetimini devralmıştı. Bankaların ortak kuruluşu olan Levent Yapılandırma satış sürecinde Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım’ı da yerel danışman olarak atadı.
Bankalar Türk Telekom’daki payını satışa çıkardı
21.09.2019 - 06:28 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 06:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom’un yüzde 55 ile çoğunluk hisselerini elinde tutan bankalara ait Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ elindeki hisselerin satışı için Morgan Stanley’i yetkilendirdi.
Etiketler : türk telekom,
651642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/651642.aspx
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