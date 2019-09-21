Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Akbank, Garanti BBVA ve Akbank’ın da bulunduğu 12 banka, Türk Telekom’un eski sahibi olan OTAŞ’ın elindeki hisseleri, kredi borcunu ödeyemediği için geçtiğimiz yıl sonunda resmen alarak, şirket yönetimini devralmıştı. Bankaların ortak kuruluşu olan Levent Yapılandırma satış sürecinde Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım’ı da yerel danışman olarak atadı.