Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Gelecek yılbaşında hayatımıza girecek olan sanal POS cihazları için firmalar tüm hazırlıklarını tamamladı. Uygulama ile esnafın aylık bir milyar lirayı bulan POS cihazı ve komisyon ücretlerinden kurulması beklenirken, bir milyon 635 bin cihaz da artık kullanım dışı kalacak.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) tarafından hazırlanan 2019-2021 dönemine ilişkin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’na göre ödemelerin nakit yerine banka kartı gibi ödeme araçlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlerde e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, mobil POS gibi elektronik uygulamalar hayata geçirilecek. Bu yeni döneme ilişkin ilk adım ise Sovos Foriba firmasından geldi. Sovos Foriba’nın CEO’su Koray Gültekin Bahar yılbaşında başlayacak uygulama ile ilgili olarak “Bu tür uygulamalar yurt dışında var ama bizde ilk defa olacak. Bütün cep telefonları birer POS cihazına dönüşecek. Artık yemek sipariş ettiğinizde kapıya gelen kurye ödemeyi cep telefonundan alacak. Aynı şekilde bakkal, manav gibi yüzbinlerce esnaf bu hizmetten ücretsiz yararlanacak. Fatura ise e-mail ya da SMS yoluyla cep telefonuna gelecek. Güvenli mobil ödeme sistemi yılbaşından itibarıyla hayatımıza girecek. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 6 farklı ödeme firması ile anlaşma yaptık. Müşterilerimiz hizmetin devreye alınmasını bekliyor” dedi.

KAYIT DIŞI AZALACAK

Uygulamanın kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması anlamında yüzde 15 gibi iyileştirme sağladığına dikkat çeken Bahar “POS makinesini taşımak zor ve pahalı bir iş. Esnaf her POS makinesi için aylık 20-30 dolar bankalara ödeme yapıyor. Bir POS makinesinin maliyeti de 200-300 doları buluyor. Bir bakkala gidiyorsunuz en az 4-5 tane POS cihazı var. Yani esnaf her POS cihazı için ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda kalıyor. Ayrıcı cihazların neredeyse tamamı ithal ediliyor. Artık bütün bunlara gerek kalmayacak. Milyarlarca lira cepte kalacak” diye konuştu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre haziran ayı itibarıyla Türkiye’de bir milyon 635 bin POS cihazı bulunuyor. Yeni uygulamalarla birlikte POS cihazı devrinin de sona ermesi bekleniyor.