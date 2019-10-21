Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin üretimde iddialı olduğu mobilya sektörü, 2014-2018 döneminde 14,2 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Ülkeler bazında değerlendirildiğinde söz konusu dönemde en fazla mobilya ihracatı yapılan ülke, 2 milyar 393 milyon dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi Almanya 972 milyon dolar, Suudi Arabistan 881 milyon dolar, Fransa 686 milyon dolar ve ABD 484 milyon dolarla izledi. İhracatı yapılan mobilya ürünleri arasında; yatak takımları, aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı tabelalar, prefabrik yapılar öne çıktı.

Bu arada mobilya ithalatı 2014 yılında 1 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşirken; geçen yıl, 2014’e göre yüzde 47 azalışla 843 milyon dolara geriledi.