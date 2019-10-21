Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl yaklaşırken, devletin 2020’de vatandaştan toplamayı hedeflediği harç tutarları da belli oldu. Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre yeni yılda tahsil edilmesi beklenen harç tutarı 30,2 milyar lira olarak hesaplandı.

¥ Söz konusu rakamın yaklaşık yüzde 53’ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. 16 milyar 14 milyon liralık tapu harcı yatırılması bekleniyor.

¥ Yargı harçlarından toplam 5 milyar 766 milyon lira tahsilat yapması tahmin ediliyor.

¥ Gelecek sene pasaport ve konsolosluk harçları için 2 milyar 596 milyon harç ödenecek.

¥ Trafik harçlarından bütçeye, 824 milyon 319 bin lira aktarılacak.

¥ Bu dönemde 995 milyon 22 bin lira noter harcı, 33 milyon 43 bin lira gemi ve liman harcı, 71 milyon 502 bin lira özel güvenlik harcı planlandı.

¥ 2020’de yurt dışına çıkanlardan 494 milyon 148 bin lira toplanması tahmin ediliyor.

¥ Avcılık belgesi alanlar, 50 milyon 965 bin lira harç verecek.

¥ Diğer imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarından gelecek sene bütçeye 19 milyon 569 bin lira gelir sağlanması bekleniyor.