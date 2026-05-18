İstanbul Beşiktaş'ta sabaha karşı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde, karşı şeritlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

9 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapanırken kazaya karışan iki otomobilin de çekici yardımıyla kaldırılması ve yol ekipleri tarafından araba parçalarının caddeden alınmasıyla kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası