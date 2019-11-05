Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara yönelik uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Pasaportlarda en çok tercih edilen 1 yıllık pasaport ücreti 248 liradan 304 liraya, 4-10 yıllık bordo pasaport ücreti ise 811 liradan 994 liraya yükseldi. Defter bedeli 133 liradan 163 liraya çıkarılırken, 10 yıllık pasaportun toplam değeri 1157 lira oldu.

Yasa dışı çakar lamba ve siren kullanana cezalar artırılırken, araç hareket halindeyken cep telefonu kullananların cezası 355 lira olacak. Maksat dışı araç kullananlara kesilen ceza 1239 liradan 1518 liraya çıktı. Kış lastiği çıkmadan yola çıkanlara kesilen ceza da 884 liradan 1083 liraya yükseltilecek. Yasak yerde sigara cezası ise 188 lira oldu.

10 YILLIK PASAPORT 1157 LİRAYA ÇIKIYOR

Sürücü belgesi için ödenen 166 liralık ücret 203 liraya, 633 liralık ehliyet harcı ise 776 liraya çıkıyor. Pasaportlarda en çok tercih edilen 1 yıllık pasaport ücreti 248 liradan 304 liraya, 4-10 yıllık bordo pasaport ücreti ise 811 liradan 994 liraya yükseldi. Defter bedeli 133 liradan 163 liraya çıkarılırken, 10 yıllık pasaportun toplam değeri 1157 lira oldu.

EMNİYET ŞERİDİNE GİRENLERE 739 LİRA

¥ Kırmızı ışıkta geçme cezası 292 lira iken 2020’de 358 lira olacak.

¥ Yasa dışı siren takanlara verilen ceza 1239 liradan 1518 liraya çıkacak.

¥ Emniyet şeridini ihlal edenlere verilen 603 liralık ceza 739 liraya yükselecek.

¥ Drift yapanlara kesilen 6 bin 198 liralık ceza 7 bin 597 lira olacak.

¥ Alkollü hâlde araç kullananlar, ilk yakalanmada 1519 lira, ikincisinde 1904 lira ceza ödeyecek.

¥ Hız sınırını yüzde 10 ila 30 arası aşanlara 356 lira, yüzde 30 ila yüzde 50 arası aşanlara 740 lira, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanlara ise bin 519 lira para cezası kesilecek.

MTV EN DÜŞÜK 1126 LİRA

¥ Motor gücü bin 300 cc’ye kadar olan 1-3 yaş aralığındaki araçlardan değeri 40 bin liranın altında olanlardan bin 126 lira, değeri 40 bin ila 70 bin arasında olanlardan bin 238 lira, değeri 70 bin liranın üstünde olanlardan ise bin 721 lira yıllık vergi alınacak.

¥ 1400-1600 cc arasında motora sahip 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkmış, araç değeri 81 bin 100 lira ve üzeri olan araçlar için MTV 1799 TL’den 2 bin 180 TL’ye; motoru 1.6 üzeri ve 1.8 cc arasında olan değeri 115 bin 900 liranın üzerinde olan araçlar için MTV 3 bin 176 liradan 3 bin 893 liraya; motoru 1.8 ile 2.0 arasında olan araçlar için MTV 5 bin 3 TL’den 6 bin 132 TL’ye yükselecek.

ATIKLARINI ORTALIĞA BIRAKAN YANACAK

¥ İnşaat atıklarını belirlenen yerler dışına atanlara verilen 320 ila 16 bin 510 lira arasındaki ceza, 392 lira ila 20 bin 237 arasına yükseldi.

¥ Dilencilik, kişi gürültüsü, rahatsız etme, satış yaparak kaldırım işgali, kimlik bildirmeme gibi cezalar 153,5 liradan 188 liraya yükselecek.

¥ Ticari işletmelerin yaptığı gürültü cezası 3 bin 292-16 bin 510 liradan 4 bin 35-20 bin 237 liraya çıkarılacak.

¥ 320 lira ile 9 bin 898 lira arasında ceza kesilen afiş asanlara bundan sonra 392 ila 12 bin 132 liraya kadar ceza kesilebilecek.

İZMARİTİ YERE ATAN 112 LİRA ÖDEYECEK

¥ Kapalı alanlarda sigara içenlere kesilen 153,5 liralık tutarındaki ceza 188 liraya yükselecek.

¥ İzmaritini yere atana kesilen 91,5 liralık ceza 112 liraya çıkarıldı.

¥ Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışının yapılması halinde 2 bin 104 lira olarak kesilen idari para cezası 2 bin 579 lira oldu.

¥ Tütün ürünleri ve üretici firmanın reklam ve tanıtımını yapanlara kesilen 130 bin 170 lira ila 650 bin 873 lira arasındaki ceza artık 159 bin 562 ila 797 bin 840 lira olacak.

¥ Araçlarda içilen sigara için kesilen 153 liralık ceza gelecek yıldan itibaren 187,5 lira olarak uygulanacak.

HARÇLAR DA YÜKSELİYOR

¥ İcraya başvurma harcı 44 liradan 54 liraya yükselecek.

¥ Ticaret sicil harçları gerçek kişi ve kooperatifler için 331 liradan 405 liraya, şahıslar için 949 liradan bin 163 liraya, sermaye için ise 2 bin 139 liradan 2 bin 622 liraya çıkacak.

¥ Yıllık gelir vergisi beyannamesindeki damga vergisi 72 liradan 89 liraya, Kurumlar Vergisi Beyannamesi damga vergisi 97 liradan 119 liraya, KDV ve Muhtasar beyannamelerindeki damga vergisi 48 liradan 59 liraya çıkacak.