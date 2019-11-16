Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Bu yıl okullarda ilk defa uygulanan bir haftalık ara tatil uygulaması öğrenciler kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile turizm sektörünün canlanması bekleniyor. Travelzone Grup Başkanı Barış Öztürk, kasım ayında ılıman bir hava yaşanması sebebiyle yerli turistlerin hem sahil kesimlerine hem de kültür turlarına rezervasyonlarında artış olduğunu söyledi. Özellikle kültür turlarının sahil otellerine göre çok daha fazla talep gördüğünü dile getiren Öztürk “Karadeniz, GAP gibi kültür turları kasım ayı itibarıyla yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Kıbrıs, Antalya gibi sahil bandındaki otellerde yine bir talep artması yaşandı ancak, bu talep artışı kültür turlarındaki kadar yoğun değil” dedi.

DISNEYLAND’A YOĞUN TALEP VAR

Öztürk, yurt dışı turlarına olan talebin de arttığını belirterek şunları kaydetti: Özellikle İtalya, İspanya, Paris gibi Disneyland’ı da içinde bulunduran çocuk dostu turlar çok yüksek seviyeye ulaştı. Güneş ve deniz turizminin devam ettiği Dubai ve Uzak Doğu bölgesine de oldukça yoğun rağbet var.

Yalova’da bulunan Terma City Ceo’su Tevfik Talas da vatandaşın ara tatilde tercihini termal tesislerden yana kullandığını söyledi. Talas ‘’Tesisimizde ara tatil için şu anda yüzde 80-85 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 95 -100 dolulukla geçireceğiz. Ara tatil sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN TEST YILI OLACAK”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise tatil dönemlerinin bölünmesinin turizmin bütün yıla yayılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekerek “Bu tatil dönemi bizim için bir test yılı olacak. Türk vatandaşlarımızın ara tatillerde tatile çıkma alışkanlığını nasıl yapacaklarını, bunun piyasaya etkisinin ne olacağını önümüzdeki hafta göreceğiz” ifadelerini kullandı.

KONAKLAMAYA YÜZDE 2 VERGİ

Kamuoyunda ‘tatil vergisi’ olarak bilinen Konaklama Vergisi dün Meclis Genel Kurulundan geçti. Önceden geceleme başı sabit olarak alınması planlanan konaklama vergisi oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanına gerektiği durumlarda bu vergiyi artırma yetkisi verildi.

MÜSLÜMAN KADINLARIN TERCİHİ TÜRKİYE

Mastercard, CrescentRating ile Müslüman kadınların seyahat alışkanlıklarını ve karşılaştıkları zorlukları ortaya koyan bir araştırma yaptı. “Seyahat Eden Müslüman Kadınlar” araştırmasına göre 2018’de sayıları 140 milyon olan Müslüman seyahatseverlerin 2026’da neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Araştırmaya göre Müslüman kadın gezginlerin en çok gitmeyi istedikleri ülkeler sırasıyla Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye. Bu ülkeler, helal yiyecek, ibadethaneler ve mahremiyet sağlayan dinlenme alanları Müslüman Seyahat Endeksi’nde (GMTI) sürekli olarak üst sıralarda yer alıyorlar. Türkiye kişisel güvenlik açısından da ilk 3 ülke arasında yer alıyor.

UCUZA TATİL İMKÂNI

Travelzone Grup Başkanı Barış Öztürk, turizmdeki hareketliliğe rağmen otel fiyatlarında artış olmadığını belirterek “Fiyatların artmamasının sebebi ise ara dönem tatillerinin sonradan anons edilmesi. Yoğunluk artık üçe bölünmüş oldu. Türk turistler şu an sezon içerisinde tatil yaptığı fiyatlarla aynı fiyatı ödüyor. Yani hem yurt içi ve yurt dışındaki destinasyonlara hem de kültür turlarına aynı fiyatlarla ulaşabiliyorlar. Daha önceden sömestir 2 haftaya sıkışan bir dönemdi. O iki hafta içinde fiyatlar artıyordu” diye konuştu.