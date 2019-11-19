Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

2002’de ABD tarafından kurulan sistemin yerine, HAVELSAN tarafından geliştirilen millî yazılım geçecek. Kurulum çalışmaları biten yazılımların yükleme aşamasında olduğu öğrenilirken sistemin önümüzdeki ay sonu itibarıyla kullanıma girmesi planlanıyor. Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen GTH yazılımı; taşınabilir eğitim simülatörü, risk analizi, alarm yönetimi, sistem izleme ve coğrafi bilgi sistemi dâhil olmak üzere 15 temel fonksiyona sahip. Yazılım, herhangi bir mevzuat değişimine de kolaylıkla uyum sağlayabilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne deniz trafiği ve kıyı bilgisini göstermede destek sunacak yazılım; arama kurtarma, sınır kontrolü, göçmen takibi, liman güvenliği, tehlikeli kargo yönetimi ve yasadışı balıkçılık takibi gibi konularda yetkililerin işini kolaylaştıracak.