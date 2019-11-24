Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esnaf ve sanatkârlar, son zamanlarda artan şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için öfke kontrolü eğitimleri alacak. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanacak protokol çerçevesinde, TESK’e bağlı birlik, federasyon ve odalar aracılığıyla 81 ildeki esnaf ve sanatkarlara uzmanlar tarafından başta aile içi eğitim ve iletişim olmak üzere medya, sağlık, hukuk, iktisat alanlarında öfke kontrolü eğitimleri verilecek. Camia olarak öfke kontrolü eğitimi konusunda öncü olacaklarını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şiddet toplumun tüm kesimlerinde yaşanıyor. Lokantaya gelen müşteri ile garson ya da işletme sahibi arasında veya otobüsçü, taksici ile yolcu arasında münakaşa olabiliyor. İnsanlarda ne yazık ki bir şiddet kültürü gelişti. Bunu önlemek ve farkındalık oluşturmak için camia olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanacak protokol çerçevesinde Birlik, Federasyon ve Odalarımız aracılığıyla 2 milyona yakın esnafımız için öfke kontrolü eğitimi başlatacağız” dedi.

ESNAF TOPLUMUN PSİKOLOĞUDUR

Toplumun eski dokusuna dönebilmesi için teknolojinin doğru kullanılması ve mahalle kültürünün yeniden canlanması gerektiğini belirten Palandöken, “Dar gelirli ile varlıklı ailelerin bir arada yaşayabildiği dönemlerde herkes birbirinden çok şey öğrenirdi. Çocuklar çıraklık yapar, toplumla kaynaşır, paranın kıymetini anlardı. Birikim yapmak için kumbara kullanılırdı. Şimdi bırakın kumbarayı reşit olmayan çocukların bile elinde plastik kartlar geziyor. Sonra da borç kapıya gelince ailenin huzuru kaçıyor. Aile içi şiddet genelde böyle ekonomik nedenlerle başlıyor. Bu kartların yaygın olmadığı dönemlerde sıkıntıya düşen aileler önce esnafa koşardı. Hem derdini anlatır hem de veresiye yazdırırdı. Toplumun psikoloğu da sosyoloğu da esnaf ve sanatkarlarımızdı. Mahalle kültürünün yok olmasıyla birlikte şiddet arttı. Eski günlerde olduğu gibi dayanışma olmalı” diye konuştu.