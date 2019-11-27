Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde çalışan AR-GE Katma Değerli Üretim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu önemli bir çalışmaya girişti. Yurt dışına satış yapan firmaların, hangi pazarlarda hangi ürünlere yönelik sertifikasyona ihtiyaç duyduğu araştırılıyor. Çalışmayla, ihracat gerçekleştirilen ürün/ülke kombinasyonlarında hangi sertifika, test belgeleri ve denetim belgelerine hangi sıklıkla ihtiyaç duyulduğu konusu ve yine söz konusu belgelendirme ihtiyaçlarının ne kadarının ülke içinde karşılanabildiği ortaya çıkarılacak. Ayrıca TSE’nin veya ülkedeki yerleşik sertifikasyon kuruluşlarının ve laboratuvarların bu taleplere ne ölçüde cevap verebildiği de incelenecek. Bu yolla, yoğun olarak ihtiyaç duyulan ancak Türkiye’den tedarik edilemeyen belge ve sertifikalara yönelik TSE nezdinde veya yerli ve yabancı özel kuruluşlar nezdinde bu belgelerin tedarik edilebileceği alt yapının kurulması hedefleniyor.

FİRMALARDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Çalışma kapsamında makine, otomotiv, kimya, gıda ve elektrik-elektronik ürünlerini ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Hindistan, Güney Kore, Şili, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Rusya ve diğer ülkelere satan firmalardan görüşleri istendi. Firmalara bazı belgelerin Türkiye’den temin edilememesinin nedeninin yüksek maliyet mi yoksa altyapı yetersizliği mi olduğu soruldu. Türkiye’den temin edilen bir belgeyi ithalatçı ülkenin kabul etmediği zamanların olup olmadığına cevap arandı.