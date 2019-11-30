Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin etkinliğinin artırılması, hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olması, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilmesi amacıyla kurulan ofisler meyve vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığının 2020 bütçesini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen, Türkiye’ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır. Yatırım Ofisi, ülkemize sadece 2018 yılında 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda bin 106 kişiye istihdam imkânı oluşturulmuştur. Söz konusu ofis 2006-2018 yılları arasında da yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza attı. Bu yatırımlar 14 ülkeden 28 farklı sektöre gerçekleşti” dedi. Oktay; Yatırım Ofisi tarafından ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 32 ülkede, 27 sektörde, 186 yatırım projesinin ülkeye kazandırılması için takibin yapıldığını da bildirdi. Bu arada İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER’e yapılan başvuru sayısı, önceki yıla göre yüzde 34 oranında arttı. Toplam başvuru sayısı, 2 milyon 814 bini buldu. Bunların cevaplanma oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti.