Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

ANTALYA

Savunma sanayi ve havacılık sektörü ihracatın en önemli oyuncularından biri hâline geliyor. Yılın 10 ayında savunma sanayi ihracatı 2 milyar doları aşarken söz konusu dönemde en fazla uçak ve helikopter parçası ile tank ve zırhlı araç ihraç ettik. Bu alandaki yatırımların ekonomiye geri dönüşü ise diğer sektörlere göre 50 kat daha fazla oldu. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tüm sektörün “seferberlik” içinde hareket etmesi gerektiğini bildirdi. Demir, küresel ölçekte savunma harcamasının pazar büyüklüğünün 1,7 trilyon dolar olduğunu, Türkiye’nin 2023 yılı savunma ihracatı hedefinin ise 10,2 milyar dolar olduğunu söyledi. Savunma ve havacılık sanayinin Türkiye’nin en büyük ihracat potansiyeli taşıyan sektörü olduğunu vurgulayan Demir “Savunma sanayi alanındaki yerli ve millî ürünlerde çok iyi durumdayız. Bunu dünyaya iyi göstermemiz gerekiyor. Bu konuda elde edilecek başarı, diğer alanlardaki algıyı da değiştirecektir. AR-GE’ye daha da ağırlık vermeli, sahada gösterdiğimiz ürünlerin pazarlamasını da iyi yapmalıyız. Ürünlerimizin takdiri tam olarak bilinmiyor. Yerli üretim, teknoloji transferi, ülkelerle iş birliği ve stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Sektörün gelişmesi için sadece satmaya ve almaya yönelik değil, diğer ülke ekonomilerine de katkıda bulunulması gerekiyor. Büyük potansiyel gördüğümüz Güneydoğu Asya, Orta ve Latin Amerika, Afrika gibi pazarlarda yer bulmanın yöntem ve stratejilerini sektörle birlikte ortaya koyacağız” dedi. Demir, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ürünlerin ise uçak ve helikopterlerin aksam ve parçaları, tank ve diğer zırhlı savaş taşıtları olduğunu dile getirdi.

10 YIL ÖNCE BEBEKTİK

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş de yaptığı konuşmada, Türkiye’deki 28 sektör içinde en büyük artış oranını savunma sanayinin gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Son altı yılda Türkiye ihracatının artış oranının yüzde 10,5 olduğunu, savunma sanayi sektörünün ihracatının ise yüzde 61,3 arttığını vurgulayan Aliş “Bu yılın ocak-ekim döneminde ihracatımız da yüzde 37,5 oranında artışla 2 milyar 136 milyon dolar oldu. Yani 10 yıla evvel yeni doğmuş bebekken, şimdi 10 yaşındaki çocuktan daha hızlı koşuyoruz. Son 12 aylık dönemde ise sektörümüz 2 milyar 690 milyon dolarlık ihracat yaptı. Yine Türkiye’nin kg başına ihracatı 1,32 dolar iken, savunma ve havacılık sanayisinde kg başına ihracatımız 46,59 dolara erişti. Türkiye ortalamasının neredeyse 50 katı. Bir diğer deyişle savunma ve havacılık sanayisine yapılan yatırımın ekonomimize geri dönüşü, diğer sektörlere oranla 50 kat oldu. Bu sayılar ihracatçı birliğimizin değer ürettiğini ve bu değerin dünya tarafından kabul gördüğünü ortaya koyuyor” diye konuştu.

HEDEF 2. LİG

Demir’in verdiği bilgiye göre dünyada toplam savunma harcaması 1,7 trilyon dolar civarında. İhracat liginde ilk sırada yaklaşık 20-40 milyar dolar rakamla Amerika, Rusya gibi ülkeler yer alıyor. Bir alt ligde bulunan İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin ihracatı ise 10 milyar dolar bandında. Üçüncü ligde ise İsrail, İspanya ve Türkiye gibi ülkeler bulunuyor. Suudi Arabistan, Hindistan gibi ülkeler ise ithalatçı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.