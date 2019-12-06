Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eksperin.com sayesinde, Anadolu’daki bir KOBİ veya girişimci, bulunduğu yerden başka şehirdeki uzmana istek gönderip randevu alabiliyor. Taraflara iletişim bilgisine gerek kalmadan görüşme imkanı sunduklarını belirten Mete Ertürk, “Henüz yeni bir platform olmamıza rağmen bir yılda bin 500’e yakın görüşme gerçekleşti. Bu süre zarfında platformda yapılan görüşmelerde genelde konu başlıkları ülkenin değişen gündemine de ayak uyduruyor. Doların yükselmesiyle birlikte en çok soruları bu alandan uzmanlar aldı. Doların sene sonunda hangi rakama dayanacağı, altının ne olacağı en çok merak edilenler arasındaydı. Bununla birlikte bitcoin ile ilgili sorular, yapılacak yatırımın ne kadar güvenilir olduğu konuları en çok yapılan görüşmeler oldu. Finansal teknolojiler ve blockchain’in hayatımızda ne gibi değişiklikler oluşturabileceği ile ilgili de uzmanlarla görüşüldü. Ayrıca girişimcilik, yatırım alma, melek yatırımcılık, dijital pazarlama, iş başvurusu hazırlama gibi alanlar da en çok soru gelen ve uzmanların görüşme aldığı alanlar arasındaydı” dedi. Platformda 300’e yakın uzmanın hizmet verdiğini ifade eden Ertürk “Platformda yer alan uzmanlar dakika ücretlerini online başvuru sırasında kendileri belirliyorlar. Bugüne kadar yapılan görüşmelerin ortalama süresi 23 dakika, uzmanların dakika ücretleri ise 10 TL. Ücret talep etmeyen, gönüllü olarak hizmet veren bazı mentor ve danışmanlar da var. Bu kişiler platformda ücretsiz olarak tecrübelerini paylaşıyor” diye konuştu.