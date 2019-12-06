Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğalan bu canlılar, alerjiden astıma, pek çok solunum yolu rahatsızlığına sebep oluyor. Proteinden oluşan bu canlıları yok etmenin en etkili yolu ise yüksek ısı uygulamak. LG, dünyada ilk ve tek olan Steam özelliği sayesinde bakterileri yüzde 99,9’a varan oranda yok etmeyi başardı. Bu teknolojide buhar jeneratörü tarafından tamburun tamamına 60 derecede buhar uygulandığını belirten LG Electronics Türkiye Beyaz Eşya Satış Müdürü Mustafa Kılıç, “Steam özelliğinde 20 dakika boyunca buhar veriliyor. Buhar tamburun tüm yüzeyinde 50-60 derece sabit sıcaklık oluşturarak bilinen tüm alerjenlerin yok edilmesini sağlıyor” dedi. Kılıç, Steam teknolojisinin Allergy UK ve Intertek gibi uluslararası saygın laboratuvarların yanı sıra, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığına akredite olan, bağımsız laboratuvar Ekoteks’ten de tasdik edildiğini söyledi. LG Steam teknolojisine sahip çamaşır makinelerinin bir başka avantajı da, deterjan kullanmadan, giysilerdeki kırışıklıkları ve kokuları sadece 20 dakika içerisinde gidermesi. LG çamaşır makineleri ayrıca, yapay zeka teknolojisi ile içerisine konan çamaşırın kumaşını tanıyarak uygun yıkama programı önerisinde bulunuyor. Böylece çamaşarların yüzde 18 daha az hasar görmesi sağlanırken, TurboWash 360 özelliği ile de yıkama süresini 39 dakikaya indiriyor. 10.5 kilograma kadar yıkama yapabilen çamaşır makinesinin fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor.