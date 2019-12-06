Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simfer Yurtiçi Satış Müdürü Özgür Ölteş, son dönemde derin dondurucu satışlarının arttığını belirterek ‘Tüketiciler, ürünleri mevsiminde sağlıklı şekilde tüketmek ve memleketten getirdiği ürünleri 12 ay boyunca tüketmek için derin dondurucuya ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle derin dondurucu satışlarında ciddi bir patlama yaşadık. Dondurucunun bu kadar çok satılmasının bir başka sebebi de metropol hayatında bayanların da iş hayatına ortak olmasıdır. Çalışan bayanlar, gün içerisinde hızlı şekilde evlerinde yemek yapabilmek, hazır gıdayı bulup tüketebilmek için derin dondurucuya ihtiyaç duyuyor’’ dedi. 2020 yılı öngörülerini de açıklayan Ölteş, ‘’2019’da 156 ülkeye fatura kesmiş bulunuyoruz. 2020’de hedefimiz 180 ülkeye ihracat yapmak. Özellikle derin dondurucu tarafında ciddi yatırımlarımız var. Ankastre ve ısıtıcıda dünyada önemli tasarımcılarla çalışıp Ar-Ge çalışmalarına önem verip yeni modeller ve teknoloji kullanarak, akıllı ankastre setler hazırlayarak tüketicinin hayatını kolaylaştıran ürünlerle birlikte 2020’de özellikle iç pazarda daha çok aktif olacağız’’ diye konuştu.