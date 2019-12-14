Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre ülkemizde kredi kartı sayısı 68 milyonu, toplam banka kartı sayısı ise 160 milyonu aşmış durumda. Şirketlerin ve markaların verdiği sadakat kartlarının sayısı ise bilinmiyor. Bu kartlarda biriken puanların ve millerin belli bir kullanım süresi oluyor. Bu konuda kullanıcıları uyaran Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük “Bu yıl süresi dolacak puanları 2019 bitmeden kullanmalı. Aksi takdirde hakkınızı kaybedebilirsiniz” dedi. Bilinçli Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ömer Keser ise, kredi kartlarındaki puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu belirterek “Bankaların bu hakkın kullanımını süreyle sınırlandırmasını doğru bulmuyoruz. Tüketici bu hakkı istediği zaman kullanabilmeli” diye konuştu.