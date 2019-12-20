Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla sayılı günler kala DeFacto, 2020 Yılbaşı Koleksiyonunda rengarenk kazak serisini beğeniye sundu. Yapılan bilgilendirmede kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak tasarlanan yumuşacık ve rengarenk kazaklar mevsimin enerjisini yükseltecek. Yeni yıl coşkusu ile hazırlanan seri, noel baba, kardan adam, penguen ve geyikli modelleri ile yüzleri gülümsetecek.

Deri, jean ve kadife eteklerle kombinlenen kazaklar dikkat çekerken, rahat giyim tercih edenler için pantolon ve tayt gibi alternatif ürünler de koleksiyonun parçaları arasında yer aldı. Ebeveynleri kadar modaya düşkün minikler için de couple hazırlanan kazaklar koleksiyonun bir parçası oldu.