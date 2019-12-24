Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 18 incisi düzenlenen Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde bankacılıktan gayrimenkule, sosyal güvenlikten otomotive kadar birçok farklı sektörden devler yarıştı. Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan ödül töreninde Türkiye’nin öncü faizsiz finans kuruluşu Katılımevim ‘Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen törende ödülü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in elinden alan Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan “Bu anlamlı ödülü bizlere layık gören Ekovitrin Dergisine şahsım ve firmamız adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi. “Biz genç ve yenilikçi bir firmayız” diyen Turhan, “Ülkemizi çok seviyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Yeni projelerde görüşeceğiz inşallah” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KISA SÜREDE 25 ŞUBEYE ULAŞTI

Türkiye’nin en başarılı faizsiz finans kuruluşları arasında yer alan Katılımevim, kiradan kurtulma hayali kuran aileleri kısa zamanda ev sahibi yaptı. 50 milyon TL ödenmiş sermayesiyle alanında en büyük kuruluşlardan biri olan Katılımevim, gelen yoğun talep üzerine Diyarbakır’dan İzmir’e, Samsun’dan Adana’ya Türkiye çapında şubeleşti, internet şubesi ve çağrı merkezi yapılanmasını tamamlayan Katılımevim sektöründe bir marka hâline geldi. Kısa zamanda 25 şube sayısına ulaşan ve hedeflediği ciroların üzerine çıkan Katılımevim 2020 için de büyüme ve şubeleşme konusunda hedef büyüttü.