Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Papa 14. Leo, Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'da halka açık yapılan ayine katıldı.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü. Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo patrikhaneden ayrıldı. Papa 14. Leo, Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'da halka açık yapılan ayine katıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul'da düzenlediği ayinde karşılıklı saygı ve barış mesajları verdi.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hıristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulundu.

Papa 14. Leo, Boğaz üzerinde uzanan üç köprünün, kendisine birlik köprüleri kurmak için ortak çabaların önemini hatırlattığını söyledi.

"Boğaz üzerindeki köprüler gibi, birliğin de temellerinin sağlam kalması, zaman ve değişkenlikler tarafından zayıflatılmaması özen, dikkat ve bakım gerektirir." diyen Papa 14. Leo, bağları beslemek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo, "Bizi birleştiren şeyleri takdir ederek, önyargı ve güvensizlik duvarlarını yıkarak, karşılıklı bilgi ve saygıyı teşvik ederek, herkese güçlü bir umut mesajı vermek ve barışçı olmaya davet etmek için birlikte yürümek istiyoruz." dedi.

Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından, Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.

SONRAKİ DURAK BEYRUT

Türkiye'deki programının ardından Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.​​​​​​​

MİNGUZZİ’NİN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Papa’nın ziyaretinin son günü olan yarın, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme yapması bekleniyor.

