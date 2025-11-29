Suriye'de iç savaşın bitmesinin yıldönümünde Devlet Başkanı Eş-Şara Halep Kalesi'ne çıkıp halkı selamladı. Eş-Şara "Bu şehir yeniden doğdu, onunla birlikte tüm Suriye yeniden doğdu" ifadelerini kullanıp Halep’in ekonominin, üretimin ve kalkınmanın merkezi olacağını kaydetti.

Suriye’nin Halep kentinde, 29 Kasım 2024’te kentin Esad rejimine karşı kazanılan zaferin yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Törene halk yoğun ilgi gösterirken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve sivil ile askeri heyet de katıldı.

Eş-Şara, tarihi Halep Kalesi’nde Suriye halkına hitap ederek, Halep’in özgürleştirilmesinin Suriye’nin yeniden doğuşu anlamına geldiğini belirtti. Suriyeli lider, zaferin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını hatırlatarak, "Bu şehir yeniden doğdu, onunla birlikte tüm Suriye yeniden doğdu" ifadelerini kullandı.

Halep’in savaş boyunca "Suriye’ye açılan kapı" olduğunu söyleyen Eş-Şara, bu başarının ülke genelinde moralleri yükselttiğini ve umut tazelediğini ifade etti.

Eş-Şara konuşmasının devamında askeri başarının ardından en büyük görevin kentin yeniden imarı olduğunu belirterek, Halep’in ekonominin, üretimin ve kalkınmanın merkezi olacağını kaydetti. Yeniden inşa sürecinin Suriye’nin toparlanması için kritik olduğunu vurgulayan Eş-Şara, Halep halkına hitaben, "Şimdi gösterin bize azminizi" diyerek halkı ortak çalışma faaliyetlerine yardım sağlamaya davet etti. Konuşmasının ardından Eş-Şara, Halep Kalesi'ne çıkarak halkı selamladı.

Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Eş-Şara’nın ziyaretinin Halep’in ekonomik rolünü güçlendirme ve savaş sonrası toparlanmayı hızlandırma amacı taşıdığı belirtildi.

