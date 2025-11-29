Aksaray’da 18 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı erkek arkadaşının yeni sevgilisini öğrendikten sonra cinnet getirdi. Şüpheli, sokakta karşılaştığı 18 yaşındaki Hatice Nur B.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Korkunç olay Aksaray’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Nur Y. (18) sosyal medya üzerinden tanıştığı erkek arkadaşının yeni bir sevgilisi olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine erkek arkadaşının yeni sevgilisinin Hatice Nur B. (18) olduğu öğrenen Fatma Nur Y., bir gün sonra gece yarısı sokakta karşılaştığı Hatice Nur B.’yi bacağından bıçakladı.

GENÇ KIZIN DURUMU İYİ

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı.

İlk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatma Nur Y. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin yaptığı inceleme sonrası olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.



Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası