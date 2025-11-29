Kenan Doğulu yangında kaybettiklerini ilk kez açıkladı: Hatıralarla dolu arşiv yandı!
Kenan Doğulu, Los Angeles yangınında hem profesyonel stüdyosunu hem de hatıralarla dolu kişisel arşivini kaybettiğini açıkladı. Sanatçı, 11 aydır sigorta sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle belirsizliğin devam ettiğini ifade etti.
- Beren Saat'in 2014'te evlendiği gelinliği kül oldu.
- Kenan Doğulu'nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki müzik stüdyosu yanarak kullanılamaz hale geldi.
- Özel ses kayıtları, arşivler, limitli üretim gitarlar, düğün arşivi ve koleksiyonundaki tablolar ve heykeller de yanarak kaybedildi.
- Ünlü çift, sigortalarının sonuçlanması için 11 ay beklemek zorunda kaldı.
- Evlerini yeniden inşa etmenin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
ABD'nin Los Angeles kentinde bir 7 Ocak tarihinde başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangında aralarında Hollywood yıldızları ve şarkıcıların milyonlarca dolarlık malikaneleri de küle dönmüştü.
Yangından etkilenenler arasında Hollywood yıldızları; Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte, Beren Saat ile Kenan Doğulu da bulunuyordu.
Yeniçağ'ınn haberine göre; Kenan Doğulu'nun 'bir daha gelmeyecek' dediği kül olan eşyalar ise şunlar:
- Beren Saat’in 2014’te evlendiği ikonik gelinliği
- Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu
- Bazı özel ses kayıtları ve arşivler
- Dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 adet limitli üretim gitar
- Düğünlerine ait tüm video ve fotoğraf arşivi
- Yıllar içinde topladıkları 50’ye yakın tablo ve heykel
Kenan Doğulu, sigorta şirketiyle görüşüyor ancak 11 ay geçmesine rağmen sonuç hala netleşmedi. Ünlü çiftin evlerini yeniden inşa etmesinin maliyetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu, bölgeden taşınmayı düşünmedikleri ancak inşaata başlanmasını bekledikleri aktarıldı. Kenan Doğulu, sürecin yavaşlığının kendilerini derinden üzdüğünü, kaybedilenin sadece bir ev değil, ortak anılar olduğunu dile getirdi.