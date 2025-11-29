Kenan Doğulu, Los Angeles yangınında hem profesyonel stüdyosunu hem de hatıralarla dolu kişisel arşivini kaybettiğini açıkladı. Sanatçı, 11 aydır sigorta sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle belirsizliğin devam ettiğini ifade etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir 7 Ocak tarihinde başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangında aralarında Hollywood yıldızları ve şarkıcıların milyonlarca dolarlık malikaneleri de küle dönmüştü.

Yangından etkilenenler arasında Hollywood yıldızları; Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte, Beren Saat ile Kenan Doğulu da bulunuyordu.

Yeniçağ'ınn haberine göre; Kenan Doğulu'nun 'bir daha gelmeyecek' dediği kül olan eşyalar ise şunlar:

Beren Saat’in 2014’te evlendiği ikonik gelinliği

Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu

Bazı özel ses kayıtları ve arşivler

Dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 adet limitli üretim gitar

Düğünlerine ait tüm video ve fotoğraf arşivi

Yıllar içinde topladıkları 50’ye yakın tablo ve heykel

Kenan Doğulu, sigorta şirketiyle görüşüyor ancak 11 ay geçmesine rağmen sonuç hala netleşmedi. Ünlü çiftin evlerini yeniden inşa etmesinin maliyetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu, bölgeden taşınmayı düşünmedikleri ancak inşaata başlanmasını bekledikleri aktarıldı. Kenan Doğulu, sürecin yavaşlığının kendilerini derinden üzdüğünü, kaybedilenin sadece bir ev değil, ortak anılar olduğunu dile getirdi.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

