Meteorolojiye göre Aralık ayında baharı andıran bir hava yaşanacak. Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde olacak, kar ise kısa süreli ve bölgesel görülecek.

Meteoroloji’den alınan uzun vadeli tahminlere göre, Aralık ayı Türkiye’de ortalamaların üzerinde bir sıcaklıkla geçecek. Uzmanlar, ay boyunca termometrelerin çoğu bölgede mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üstünde seyredeceğini belirtiyor.

Buna karşın ay içinde zaman zaman ısınma-soğuma geçişleri yaşanabileceği, kısa süreli sıcaklık düşüşlerinin ardından hava değerlerinin yeniden yükselişe geçeceği ifade ediliyor.

KAR GEÇİŞLERİ GÖRÜLEBİLİR

Kasım ayı sonundaki sıcak havanın ardından, aralık ayının ilk haftasında sıcaklıkların kısa süreliğine mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Bu dönemde bazı iç ve doğu kesimlerde soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı geçişlerinin görülebileceği değerlendiriliyor.

İKİNCİ HAFTA SICAKLIKLAR ARTACAK

Ancak ikinci haftadan itibaren sıcaklıkların tekrar artışa geçeceği öngörülüyor. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Ayın son haftasında ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Türkiye genelinde büyük oranda mevsim normalleri seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi beklendiğinden, yağış türünde farklılıklar öngörülüyor.

Bu kapsamda, aralık ayında kar yağışlarının mevsim normallerine göre daha az olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının genellikle yüksek kesimlerle sınırlı kalması veya soğuk hava ataklarıyla kısa süreli görülmesi bekleniyor.

ARALIK AYI KURAK GEÇECEK

Bölgesel yağış dağılımına bakıldığında, aralık ayının ikinci haftasında Marmara'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz kıyılarında yağışın normallerin altında, Akdeniz gibi güney kesimlerde ise normallerin üzerinde olması öngörülüyor. Ayın geri kalanında ise yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Veriler ışığında, Türkiye genelinde aralık ayının geçmiş yıllara kıyasla daha ılık bir kış başlangıcıyla geçeceği değerlendiriliyor.

