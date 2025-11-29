Anadolu Ajansı
Hac ek kayıt başvuruları başladı
2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı.
Hac kurası sonucunda boş kalan kontenjanlar belirlendi ve ek kayıt sırası gelen hacı adayları 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek
- Ek kayıt işlemleri 5 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.
- Hac kesin kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi (0 (850) 260 13 13) aracılığıyla alınacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belli oldu.
Buna göre, ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.
