Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" töreninde Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, süreci sabote edenler olduğuna vurgu yapıp "Yarım asırlık tezgahı bozma çabamızın hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Onlara şunu söylüyorum: Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Bu sefer başaracağız. Yepyeni bir destan yazacağız. İktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunu bilinmesini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" Töreninde açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, süreci sabote etmeye çalışanların başaramayacağını söyleyip birlik mesajı verdi:

" Milletimizle birlikte coğrafyamıza huzur getirecek stratejik hamlemizin hangi aktörleri rahatsız ettiğinin farkındayız. Yarım asırlık tezgahı bozma çabamızın hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Onlara şunu söylüyorum: Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Bu sefer başaracağız. Yepyeni bir destan yazacağız"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sene dördüncüsü tertip edilen İlim Yayma Mükafatları vesilesi ile sizlerle bir aradayız. Bir ilim meclisi olarak gördüğüm bu önemli merasimde emeği geçen her kardeşime teşekkür ediyorum.

Büyük Ödül sahibi hocamız aynı zamanda vakıf tarafından 5 milyon ödül ile mükafatlandırılıyor. Diğer hocalarımız da 2 milyon ödül ile mükafatlandırılıyor. Bu bizim için bir gurur vesilesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yarım asırlık tezgahı bozacağız

Başvuruları çok titiz bir şekilde değerlendiren sekreteryamıza, bilim ve onur kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın mütevelli heyetine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.

"NİÇİN BİZİM NOBELİMİZ OLMASIN?"

Şunun altını özellikle çizmek zorundayım: İlim Yayma Ödüllerine yönelik teveccüh her programda maşaallah katlanarak artıyor. Bu sene 3 ayrı dalda, 174’ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel’imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız.

Şu hususu da ifade etmekte hassaten fayda görüyorum: İlim Yayma Ödüllerinin amacı, ilk planda elbette iyi eserleri ve eser sahiplerini takdir ve taltif etmektir. Fakat hayata uygulanmayan, insana, sahaya, reel olana dokunmayan, doğru ve etkili kullanılmayan bilginin netice vermediği de bilinen bir hakikattir. İlim Yayma Ödüllerimizi işte bu açıdan son derece başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum.

Bazı isimler vardır ki hem tarihte iz bırakırlar hem de gençliğe örnek olurlar. 2007'de dualarla ebediyete uğurladığımız merhum Sabahattin Zaim Hocamız onlardan biridir. Artık bu örnek isimleri tanıtmanın zamanı gelmiştir.

"SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ"

Gazze'de iki yıl boyunca işlenen cinayetleri soykırımı medeni dünya yalnızca seyretmekle yetiniyor. Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı."

Gazze'deki okulların yüzde 80'i İsrail bombalarının hedefi oldu. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci 193 bilim insanı işgal kuvvetleri tarafından şehit edildi. 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yarım asırlık tezgahı bozacağız

Bunu konuşmamak toplu kıyıma ortak olmaktır. Biz hiçbir zaman susmadık bundan sonra da susmayacağız. Dünyanın dört bir yanında nereye gidersek gidelim bunu haykıracağız.

Geçen hafta Güney Afrika'daydım orada da bunları haykırdım, konuştum. Bizim de devreye girmemizle ateşkes sağlandı. İsrail sürekli ateşkesi ihlal ediyor.

Elimizdeki konteynerleri göndermek istiyoruz, İsrail engelliyor. İsrail'in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var.

İki devletli çözüm politikamızı, 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bu topraklarda bin yıldır beraber yaşayanların bağları kopartılmaya çalışıldı. Bu milleti parçalamaya uğraştılar.

Şimdi Terörsüz Türkiye sürecinde aynı oyun sahnelenmeye çalışılıyor. Milletimizle birlikte coğrafyamıza huzur getirecek stratejik hamlemizin hangi aktörleri rahatsız ettiğinin farkındayız. Yarım asırlık tezgahı bozma çabamızın hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Onlara şunu söylüyorum: Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Bu sefer başaracağız. Yepyeni bir destan yazacağız.

Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunu bilinmesini istiyorum.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası