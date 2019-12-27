Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin yerli otomobil hayali yarım asır sonra nihayet gerçeğe dönüşüyor. Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında yerli otomobilin örtüsü ilk defa açılıyor. İlk test sürüşü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Erdoğan’ın direksiyon koltuğuna oturarak Osman Gazi Köprüsü’nden geçiş yapması bekleniyor.

Türkiye’nin, 29 Ekim 1961 yılında “Devrim” arabasıyla başardığı “yerli otomobil üretme” hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil “Devrim”den 4 adet üretilmiş, ancak otomobilin “yetersiz benzin konulması” sebebiyle yolda kalması, Devrim’le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje, “otomobil yolda kaldı” gerekçesiyle rafa kalkmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye’nin yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi. Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017’de Türkiye’nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB’la imzalandı. Türkiye’nin Otomobil Projesi’ndeki 5 büyük grubun yüzde 19’luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dâhil oldu. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar 31 Mayıs 2018’de atıldı. 1 Eylül 2018’de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG’un Üst Yöneticisi (CEO) olarak belirlendi. “Türkiye’nin Otomobili” çalışmalarında sona gelen TOGG tarafından 27 Aralık’ta Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasından önemli isimler katılacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyaca ünlü tasarım firması Pininfarina tarafından tasarlanan ilk gösterim aracını test etmesi de bekleniyor.

Yerli otomobilden bir yeni görüntü daha

SERİ ÜRETİM 2022 YILINDA

Yerli otoyla birlikte Türkiye kendi otomobilini yapan 23’üncü ülke olacak. İlk prototipin ardından süreç Gürcan Karakaş’ın ifadesiyle tıkır tıkır işliyor. 2022 yılında seri üretime geçmesi beklenen otomobilin, iç pazar dışında iki üç yıldan sonra başta Avrupa merkezli olmak üzere uluslararası ihracat pazarlarına açılması da planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, “Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK

Yerli otomobile iş dünyasının temsilcilerinden de destek geldi. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski yerli teknoloji üretiminin önemine dikkat çekerek “Bu alanda ekosistemi destekleyen projeler yürütüyoruz. 21’inci yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye için hem üretebilen, hem de temiz enerji teknolojilerini iyi kullanan bir ülke olmamız gerekiyor. Bu yönde başarılı bir atılım olmasını dilediğimiz Türkiye’nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner de geçen aylarda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibiyle birkaç defa bir araya geldiklerini belirterek, “Bu toplantılarda heyecanlarına şahit oldum. Bu lansmana insanların, hizmetlerin ve ürünlerin inovasyon yolculuğunun bir durağı olarak bakmak daha doğru diye düşünüyorum. Türkiye’nin Otomobili yerel ile evrenseli buluşturuyor. Uzun ve zorlu ‘yenilik’ yolculuğunda yolumuz hep açık olsun” dedi.

SELÇUKLU İZLERİ TAŞIYOR

Tanıtım öncesi TOGG’un Twitter hesabından yapılan son paylaşımda bir video ile batarya sisteminin ipuçları verildi. TOGG bir sürpriz daha yaparak otomobilin iç kısmından da bir görüntü paylaştı. Otomobilin içi gösterilirken saat olarak 14:53 seçildi ve İstanbul’un Fethi’ne vurgu yapıldı. Ayrıca 19.23’te de Cumhuriyet’in kuruluşuna atıfta bulunularak bir paylaşım daha yapıldı. Görüntüde dikkat çeken detaylar yer alıyor. Yerli otomobilin klima paneli tamamen dokunmatik ekrandan kontrol edilecek. Ayrıca yerli otomobilde ambiyans aydınlatma yer alıyor. Aracın ön göstergesi tamamen dev bir dijital ekrandan oluşuyor. Arabanın içinde deri ve ahşap karışımı direksiyon, alüminyum detaylı difüzröler, 4 cam otomatiği, ve kapı döşemelerinde Selçuklu mimarisi figürler kullanıldı.

MENZİLİ 500 KM

Yerli otomobil C segmenti SUV olarak tasarlandı. Tamamen elektrikli olacak yerli otomobilin menzili 500 kilometre olacak. Daha sonra sedan modele ilişkin de detayların paylaşılması bekleniyor. Projede, üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olacak projenin Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.

EVE BAĞLANACAK

TOGG’un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak. Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG’un akıllı aracını adeta özel bir asistan hâline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor. Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.

DEVRİM DE ORADA

Türkiye’nin yerli otomobil serüveninde başrol oynayan ‘Devrim’ de Eskişehir’den Gebze’ye getirildi. Ülke için son derece önemli bir sembolik değeri olan ‘Devrim’ yeni araçların yanında boy gösterecek. Devrim Projesi’nin geçmişi 1961 yılına kadar dayanıyor. İlk yerli otomobil olarak üretilen araç ‘çok az benzin konulması’ nedeniyle yolda kalmış ve yoğun bir olumsuz propaganda ile karşı karşıya kalınmıştı. Bu nedenle proje yarıda bırakılarak devamı getirilmemişti.

ZIRHLI ARAÇLARA YERLİ MOTOR

Türkiye’nin motor sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), silahlı kuvvetlere hizmet edecek Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA)’nın alt yüklenicisi oldu. TÜMOSAN ile FNSS arasında “Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi” Ankara’da imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in de hazır bulunduğu törende sözleşmeyi TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak ile FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt imza koydu. Yüz adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içeren sözleşme, garanti süresi dâhil 72 ay olarak belirlendi. İlk defa yerli ve millî bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmede; FNSS’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına sağlayacağı 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak. TÜMOSAN, proje kapsamında azami ölçüde teknolojisini, mühendisliğini, yeteneklerini, güçlü üretim altyapısını, ayrıca yurt içinde mevcut ve ulaşılabilir imkânlarını kullanacak.

TÜMOSAN’ın motor güç grubunu temin eden alt yüklenici olarak yer aldığı projenin asıl tarafları ise ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ. İki şirket arasında varılan anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 298 milyon lira olarak duyuruldu. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2022’de gerçekleştirileceği bildirildi.