Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri bugün ve yarın saat 18.00’e kadar çalışacak. Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin açık bulundurulmasına ise il defterdarları ya da vergi dairesi başkanları karar verecek.