Buna göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri bugün ve yarın saat 18.00’e kadar çalışacak. Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin açık bulundurulmasına ise il defterdarları ya da vergi dairesi başkanları karar verecek.
Vergi daireleri hafta sonu açık
28.12.2019 - 05:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 05:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelir İdaresi Başkanlığı, motorlu araç satışlarının aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi dairelerinin hafta sonunda açık olması yönünde karar aldı.
Etiketler : vergi dairesi,mtv,
671484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/671484.aspx
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