Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilerin yıllardır dile getirdiği “intibak” düzenlemesi konusunda beklentileri yükseldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılından önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin, bu tarihten sonra emekli olanlara da uygulanmasına yönelik talebini tekrarladı. TÜED Genel Başkanı Kâzım Ergün, “2000 öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. Talebimizi içeren bir mektup yazıp, Cumhurbaşkanı’mıza gönderdik. Sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama usullerindeki farklılıklar sebebiyle prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların maaşlarında istenilen düzeyde eşitlik sağlanamıyor. Bunların eşitlenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu şekilde gelecekte emekli olacakların hakları da korunacak” dedi.