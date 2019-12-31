Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 291 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,20 liradan, bin 918 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 939 liradan, 265,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 269,50 liradan, bin 874 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 894 liradan, 937 liradan alınan Yarım Ziynet 947 liradan ve 469 liradan alınan Çeyrek Ziynet 474 liradan satıldı.