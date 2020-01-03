Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dövizde yaşanan spekülasyonun önüne geçmek ve TL’yi desteklemek için 2018’de ihracatçıya getirilen ihracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bankaya satılması şartı kaldırıldı. İhracat bedelini önce TL’ye çevirip ithalat için de yüksek kurdan döviz alan ihracatçı düzenlemenin ortadan kaldırılmasıyla kur tarafında maliyet avantajı yakalayacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını söyledi.

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İhracat sözleşmelerinde tahsilat vadesinin180 günden fazla öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi imkanı da ithalatçı firmalarlarla daha uzun süre iş yapmayı kolaylaştıracak. İsmail Gülle, ihracat bedelinin vade bitiminden itibaren 90 gün içerisinde getirilmesine imkan sağlanmasının ihracatçıya önemli bir esneklik sağladığını ifade etti. İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına imkân sağlanmasının önemli bir adım olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti: Bu adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili konusunda da kolaylık getirmektedir. Diğer bir önemli adım ise, herhangi bir sebeple ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı sebeplerini resmi kayıtlarla belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesi imkânının getirilmesidir. İhracatçı firmaların ödemelerini yapmakta zorlandığı ülkelerden ihracat alacağı olan firmalarımız böylece haklı durumlarına istinaden esnekliğe kavuşmuş oldular.