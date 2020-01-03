Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Yeni yıl ile birlikte perakendeden ürün güvenliğine kadar birçok sektörde yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Yıllardır gündemden düşmeyen Hal Yasası ve Perakende Yasası’nın yanı sıra öğrenim kredisini ödeyemeyen öğrencilere, ürün güvenliğine ve Rekabet Kurumuna yönelik yasa tekliflerinin yıl içerisinde Meclis’te görüşülmesi öngörülüyor.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) da Hal Yasası’na yer verilmişti. YEP’te üretici ve kooperatiflerin hal içerisindeki payının artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, üretimde rekabetin artırılması ve toptan, perakende, lojistikte gözetim-denetim sağlanması gibi detaylar bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YEP ile ilgili olarak ”Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız” demişti. Perakende yasasında yapılacak düzenlemelerle ise yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bu ürünlere ayırma, marketlerin hangi mesafelerde açılacağı, market sayısı ve bölgedeki araç trafiğine etkileri, indirim ve kampanyalara yönelik adımlar atılacak.

YENİ DÜZENLEMELER GELECEK

Vatandaşı ürün güvenliği noktasında korumak ve Rekabet Kurumunu daha aktif hâle getirmek üzere de yeni yasal çalışmalar yapılması öngörülüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada “Rekabet Kurumuna dinamizm getirip yeniden yapılandırmayı planlıyoruz” demişti. 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında da Rekabet Kurumunun yasal bir hazırlık içerisinde olduğu ifade edilmişti.

Bunların yanı sıra, öğrenim kredisini ödeyemeyen gençlere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdenin detayları da 2020 yılı içerisinde belli olacak. Borçların tamamının silinmesi beklenmezken çeşitli yapılandırma ve gecikme faizlerine yönelik adımların atılabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada “Şu anda bu bizim gündemimizde. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız” demişti.