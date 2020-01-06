Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’de hizmet sektörü gelişmeye devam ederken, çok farklı alanlardan da ciddi yatırımlar ve başarı hikâyeleri geliyor. Seyahat eden yaşlı, hasta ve engelli yolcular için “uçağa taşıma hizmeti” vermek amacıyla dört yıl önce kurulan AirClinic, bugün Türkiye’nin sekiz büyük havalimanında faaliyetlerini sürdürüyor. Üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiği akülü araçlarla İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman ve Adana’da hizmet veren AirClinic, ayda ortalama 75 bin yolcu taşıyor. Bu alanda söz sahibi olmayı başaran ve yabancıların da dikkatini çeken AirClinic, gözünü ABD’ye dikti.

Air Clinic Genel Müdiresi Özlem Bozkır; bugün 850 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek “New York JFK Havalimanı CEO’su araçlarımızı çok beğendi ve bu işle alakalı bizden teklif istedi. Şubat ayındaki ihaleye dâhil oluyoruz. Olumlu sonuçlanırsa Amerika’ya adım atmış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Dünyanın en gözde havalimanlarından birinde olmak, tamamen yerli ve millî şirketimizin önünü küresel arenada da hızla açacak” dedi.

Kuruldukları 2015 yılından beri toplam 6 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Bozkır “Bunun 2 milyon doları sadece İstanbul Havalimanı’na oldu. Yolcuların uçak içinden alınmasından otoparka kadar olan tüm süreçleriyle ilgileniyoruz. Yolcumuz geliş seferindeyse uçaktan alıyoruz. Transfer uçuşu olan yolcularımızın vize, pasaport işlemlerini yapıp, gerekiyorsa bagaj işlemlerinde de kendilerine eşlik ederek bir sonraki seferine yetiştiriyoruz. Günlük ortalama 3 bin yolcudan talep geliyor. Sekiz istasyonda 200’e yakın akülü tekerlekli sandalyemiz, 500’e yakın manuel sandalyemiz ‘Buggy’lerimiz mevcut. Bu araçların tasarımları bize ait ve yerli üretim. Uluslararası bir iş yapıyoruz. Ağırlıklı olarak yabancı yolcu taşıyoruz. Atatürk Havalimanı’nda en fazla 2 bin yolcuya ulaşıyorduk, yeni havalimanında 3 binden fazlasını taşıdığımız günler var. Türkiye genelinde belirli dönemlerde ayda 100 binin üstüne çıktığımız oluyor. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz” dedi.