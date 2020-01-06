Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre söz konusu ürünlerin satışlarında 1.400 lira olan “fatura düzenleme mecburiyeti”ne ilişkin sınır, üç kat artarak 4 bin 200 lira oldu. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık “Altın fiyatları günden güne artıyor. Ata lirası neredeyse 2 bin lira. Esnafımızın fatura kesmesi zaman alıyordu. Ama şimdi daha çok fiş kesecekler, müşterilerine daha fazla hizmet verecekler. Bu düzenlemeyle daha çok kayıt içine girecekler. 40 bin kuyumcumuzu çok büyük şekilde rahatlattı” dedi. Atayık; esnafın fatura, fiş kesmekten çekinmediğini, işlerini kolaylaştırdıkları için memnun olduklarını dile getirerek, bunun hem devlete hem de millete katkısı olacağına inandıklarını söyledi.